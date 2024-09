Getty Images

per quanto visto in campo ma le ha dato anche una grande carica in vista della gara di campionato contro il Como. Certo, per i bergamaschi non sarà facile passare dal palcoscenico internazionale alla sfida alla neopromossa, ma i lariani hanno grandi ambizioni e il clima delfaciliterà il lavoro degli uomini di Gasperini nel voltare pagina.: a Bergamo cerca la prima vittoria stagionale.Partita: Atalanta-Como

Data: lunedì 23 settembre 2024Orario: calcio d'inizio alle ore 20.45Canale TV: DaznAtalanta-Como verrà trasmessa in diretta tv e sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Fabregas recupera Dossena per il suo 4-2-3-1 e dopo la quasi vittoria con il Bologna, cerca conferme da quell'undici, preferendo Cutrone a Belotti, con Nico Paz e Strefezza. Gasperini invece pensa a un primo turnover perché lui il Bologna lo dovrà affrontare subito dopo, sabato, a soli cinque giorni dalla Champions. Brescianini e Samardzic potranno quindi partire titolari, così come Pasalic e Bellanova. Chance anche per Rui Patricio. Per la difesa invece la coperta è corta: Godfrey e Toloi sono ancora infortunati.

Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui.GasperiniAudero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Fadera; Paz; Cutrone.Fabregas