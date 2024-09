Getty Images

Atalanta-Como: gol di Nico Paz o autorete di Kolasinac? La decisione

31 minuti fa



Il Como ribalta l'Atalanta. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Zappacosta, la squadra di Gasperini si fa rimontare da quella di Fabregas nel posticipo della quinta giornata di campionato. Prima pareggia i conti Strefezza e poi arriva il sorpasso con un tiro di Nico Paz deviato da Kolasinac.



La decisione della Lega Serie A, importante anche in chiave Fantacalcio, è di assegnare l'autorete al difensore dell'Atalanta e non il gol al centrocampista del Como perché la sua conclusione sarebbe finita fuori dalla porta difesa da Carnesecchi.