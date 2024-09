Atalanta-Como rinviata a domani: Gasperini e Fabregas possono cambiare le formazioni? Cosa dice il regolamento

Getty Images

Per la prima volta nella Serie A 2024/25, una gara è stata rinviata. Si tratta del posticipo della quinta giornata (Atalanta-Como): la gara del Gewiss è stata posticipata di 24 ore a causa del forte maltempo che ha colpito Bergamo. Il campo non era praticabile e dunque si è deciso che fosse opportuno giocare il match martedì 24 settembre alle ore 20.45.Se ve lo steste chiedendo, sì i due allenatori potrebbero cambiare le formazioni. Sia Gasperini che Fabregas infatti, qualora volessero, potrebbero affidarsi a giocatori diversi rispetto a quelli selezionati per la gara che si sarebbe dovuta disputare lunedì e poi è stata posticipata.

Le formazioni possono essere cambiate perché la partita non è cominciata, qualora invece fosse iniziata e poi sospesa, allora le scelte sarebbero state obbligate e i 22 in campo sarebbero dovuti essere sempre gli stessi. Starà dunque ai due mister la decisione di rifare da zero le scelte o di confermare le loro intuizioni a distanza di 24 ore.