Atalanta, continua la sfida con la Fiorentina: conteso un centrocampista

Non bastavanol'Atalanta si è messa sulla scia della Fiorentina anche per un giovane centrocampista dal talento ancora inespresso. Si tratta dimediano del. Marocchino classe 2001, non è seguito solo dai viola, che stanno bussando alla porta di Zingonia per Juan Musso, ma anche dal Villarreal, club che sta corteggiando allo stesso modo il portiere argentino. Un intreccio dietro l'altro.Il problema per D'Amico e l'ad Luca Percassi è relativo al costo:Buona visione di gioco e grandi capacità tecniche, Saibari in questa stagione ha collezionato

L'Atalanta però dovrà dilazionare il suo tesoretto, anche perché al momento non ha ancora venduto, l'unico big nerazzurro ritenuto sacrificabile solo a fronte di una maxi cifra che si vuole allontanare il più possibile da sconti per contro partite proposte dalla Juve.Per questo si fa strada anche l'idea diper circa 15 milioni: il Genoa è interessato.