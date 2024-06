Lutto nel mondo del calcio: l’ex Milan e Atalanta Paina è morto a 75 anni

Il calcio italiano piange la scomparsa di. L’ex attaccante di Atalanta e Milan è morto all’età di 75 anni. Il club orobico ha espresso il proprio cordoglio attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito del club.“Atalanta in lutto. È scomparso Angelo Paina. Paina, attaccante centrale, ha vestito la maglia nerazzurra nelle stagioni 1977-1978 e 1978-1979. Sono complessivamente state 43 le sue presenze in campo con l’Atalanta, mentre sono stati 7 i gol realizzati. Nel 1977-1978 mise a segno una rete in Coppa Italia, due in Serie A e tre nell’Intertoto; un solo gol, nella massima serie, nel 1978-1979. Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia atalantina sono vicini ai familiari ai quali sono rivolte le più sincere e commosse condoglianze. Ciao Angelo…”.

Angelo Paina ha vestito le maglie di Milan, Padova, Triestina, Taranto e SPAL. Nel palmares una Coppa Italia con il club rossonero nel 1966/1967, una Coppa Anglo-Italiana con il Friuli Venezia Giulia e Europeo U19 con l'Italia. Ritiratosi nel 1980, ha totalizzato 38 presenze e 3 reti in Serie A e 182 presenze e 43 reti in Serie B.