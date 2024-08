YOUNG BOYS

LA FORMAZIONE TIPO (4-2-3-1): Keller; Blum, Pfeiffer, Camara, Hadjam; Niasse, Lauper; Monteiro, Ugrinic, Virginius; Elia. All. Rahmen.



LA STELLA- Pfeiffer, alto 196 cm, è nato ad Amburgo e si è allenato come calciatore all'HSV. Tra il 2019 e il 2023 ha giocato per l'SV Darmstadt 98, dove ha giocato un ruolo chiave nella promozione in Bundesliga come giocatore titolare nella stagione 2022/23



COME SI E’ QUALIFICATO- Primo in Championship, a +12 sul Lugano.



PRECEDENTI- 3-3 e 1-0 per l’Atalanta nella fase a gironi di Champions 2021.