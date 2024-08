Raspadori all'Atalanta: il Napoli chiede un pupillo di Conte in cambio, si tratta

Getty Images

Nelle ultime ore di mercato le trattative si moltiplicano e nascono idee che fino a pochi giorni prima erano solo fantasia. Una di queste è venutache ha bussato a casa: il motivo? Giacomoha individuato nel giocatore della Nazionale un buon rinforzo per un reparto, quello d'attacco, in cui, uno dopo l'altro, stanno cadendo tutte le frecce che aveva a sua disposizione.si è rotto il crociato,è stato ceduto,si era tirato fuori - prima di tornare sui suoi passi - mentrecontinua a lottare contro gli infortuni che ne stanno tartassando gli ultimi anni. Insomma la Dea si è riscoperta corta in attacco e l'ex Sassuolo rappresenterebbe un'opzione molto gradita, un coltelllino svizzero da far giocare da punta, sulla trequarti o sull'esterno.. Con, cone conche ora potrebbe restare, Jack non è piùvisto anche l'assenza dalle coppe degli azzurri. Il club non vorrebbe farlo partire ma potrebbe cambiare idea di fronte a un'offerta cospicua.

Più che cash, la squadra di Antonio Conte potrebbeL'indiziato numero uno è Davide. Il Napoli cerca infatti une ha provato un affondo perma potrebbe tornare sull'usato sicuro. L'Atalanta d'altronde in quel ruolo ha portato in rosae l'ex Torino. Zappacosta e conguaglio per Raspadori: la trattativa può partire.