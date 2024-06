Redazione Calciomercato

Atalanta, De Ketelaere è l'ultimo nerazzurro rimasto agli Europei

un' ora fa



Cosa hanno in comune Djimsiti, Pasalic e Scamacca? Sono tutti e tre calciatori dell'Atalanta e, purtroppo per loro, hanno già salutato gli Europei in corso di svolgimento in Germania, poiché eliminati con le rispettive nazionali.



E' ancora in corsa con il suo Belgio, invece, Charles De Ketelaere. Il calciatore non è ancora stato schierato in campo dal c.t. Domenico Tedesco, ma è l'ultimo rappresentante nerazzurro a Euro 2024: l'esordio potrebbe arrivare agli ottavi di Finale, contro la Francia, lunedì 1 luglio alle ore 21.