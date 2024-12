Atalanta, De Ketelaere non dice la parola Scudetto: "Partita dopo partita"

15 minuti fa



Charles De Ketelaere, attaccante dell'Atalanta protagonista con una doppietat della vittoria per 3-2 sull'Empoli, parla a Dazn: "L'Empoli è una buona squadra, stanno bene in classifica e oggi abbiamo sofferto un po'. Ma dopo i gol abbiamo sempre reagito e abbiamo vinto. Faccio sempre più la differenza? Mi sento bene, ho giocato meglio, ma ha giocato bene anche la squadra. Sono felice di aver fatto gol e di aver vinto".



Il belga prosegue: "Se sentiamo il sogno Scudetto dei tifosi? Noi proviamo sempre a vincere. Siamo primi e proviamo a vincere anche la prossima, ma siamo a dicembre, non è finito neanche il girone d'andata ancora. Pensiamo partita dopo partita perché sono tutte difficili. Non dico la parola Scudetto? No, proviamo a vincere e basta".