Atalanta, è fatta per Wesley: tutte le cifre e i dettagli dei bonus

batte il primo dei tanti colpi di mercato che ha in programma in questo scoppiettante finale di mercato. Il club bergamasco dopo la finale di Supercoppa Europea persa contro il Real Madrid ha scelto di accontentareche da tempo oltre al sostituto di Koopmeiners ha chiesto altri 3 rinforzi. Il primo si è concretizzato proprio in queste ore, con il Flamengo che ha accettato l'ultima proposta della formazione bergamasca per il terzinoL'Atalanta si è gettata sul laterale brasiliano classe 2003 dopo il collasso dell'operazione conper il terzino spagnolo, arrivato in Italia per firmare, ma rimandato in patria non avendo superato le visite mediche di rito. Da lì la ricerca di un'alternativa e i primi affondi per l'esterno sudamericano.

Il Flamengo ha alla fine fatto un passo indietro sulle sue richieste di non meno di 18 milioni di euro di parte fissa nell'operazione e alla fineriporta SBT Rio in Brasile,Il giocatore è ora atteso in Italia per sottoporsi alle visite mediche di rito propedeutiche alla firma su un contratto della durata di 5 anni.Particolare è stata proprio la battaglia sui bonus. Nella proposta da 18+2 milioni di bonus i 2 milioni sarebbero stati difficilmente raggiungibili, mentre in questa proposta da 16+4 i bonus sono più alla portata e, come riportato sempre da SBT Rio in Brasile, sono così strutturati: