Non c'è budget, infortunio o operazione che tenga: Sarri e Lotito vogliono il portiere Carnesecchi. A tutti i costi, anche ai 18 milioni richiesti dall'Atalanta, che ha alzato il cartellino dai 15 che in un primo momento sembravanobastare ai Percassi.



Ma privarsi del suo talento, per darlo a una diretta concorrente, deve valerne la pena: la Lazio lo sa e non molla, in queste ore l'agente di Carnesecchi è impegnato a Zingonia con l'entourage nerazzurro per mediare e trovare una quadra per chiudere un affare che ormai si trascina da settimane. Stando alle ultimissime, la Lazio si starebbe avvicinando alla richiesta di 18 milioni fatta dall’Atalanta per Marco Carnesecchi.