Atalanta, nuovo stop per Cuadrado: salta la Supercoppa, le condizioni e i tempi di recupero

Federico Targetti

19 minuti fa



Nemmeno il tempo, per Gasperini, di dire che Cuadrado stava andando forte ultimamente che il colombiano torna in infermeria: l'ex Inter e Juventus ha accusato una lesione fasciale del muscolo bicipite femorale destro.



Per questo motivo l'esterno rimarrà a Zingonia e salterà la semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter il 2 gennaio e poi l'eventuale finale: per lui un possibile stop di minimo 2/3 settimane a seconda di come evolverà il suo percorso di recupero.