Getty Images

, in programma domani alle 20.45 al Gewiss Stadium. Nella settimana più importante, che proseguirà sabato nel duello colmister Gasperin perde un altro titolare in retroguardia.che in uno scontro di gioco a Udine ha riportato un trauma cranico unitamente a una ferita lacero-contusa all’altezza del sopracciglio destro che ha richiesto 10 punti di sutura,. Il difensore arrivato in estate dal Bayer Leverkusencon coinvolgimento diretto dell’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori, nella parte destra.

Si stima che i tempi di assenza dallo sport per un infortunio di questo tipo sianonel 50% dei casi e il rischio di recidiva è pari al 18%. Dunque, il giocatore verrà monitorato giorno per giorno ma non ci sarà nelle importanti partite di campionato contro Juve e Napoli (sabato sera a Bergamo).assicurerà comunque a mister Gasperini una completa retroguardia titolare, con l’azzurro schierato insieme aDjimsiti ieri si è allenato a parte e viaggia verso il forfait.e, in caso di ammonizione contro la Juve, dovrà saltare la gara con il Napoli. In caso di triplice assenza di Kossounou, Djimsiti e Hien, con i partenopei