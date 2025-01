AFP via Getty Images

Atalanta, per Djimsiti trauma cranico e 10 punti di sutura. Gasperini: "Difficile averlo con la Juventus

Federico Targetti

19 minuti fa



Berat Djimsiti ha dovuto abbandonare il campo per infortunio in Udinese-Atalanta, prima giornata di ritorno del campionato 2024/25. Questo è quanto riportato dalla società bergamasca



"Gli accertamenti effettuati all’ospedale di Udine hanno confermato che il calciatore ha riportato un trauma cranico in uno scontro di gioco unitamente a una ferita lacero-contusa all’altezza del sopracciglio destro che ha richiesto 10 punti di sutura".



IL COMMENTO DI GASPERINI - "Ha un brutto taglio sopraccigliare, gli abbiamo dovuto dare 10 punti, uno scontro fortuito, ha un po' di mal di testa. Non so nemmeno come abbia potuto aprirsi così, nulla di troppo grave ma martedì (contro la Juventus nel recupero della 19esima giornata, ndr) sarà dura averlo", ha detto il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini a Dazn dopo il fischio finale.