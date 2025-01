Atalantamania: non è tempo di sentenze, è questa la settimana dove conta vincere

Getty Images

Quando l'Atalanta si ferma, è peggio. Sembra paradossale, ma ciò che aiuta le altre squadre, danneggia l'EuroDea.Un ritmo che, prima del pari con la Lazio, durava da inizio ottobre con 11 vittorie consecutive.Non c'è stata la prestazione, soprattutto nel primo tempo. L'Atalanta ha sofferto l'intensità dettata dai friulani, perché quando non è lei a imporre il suo ritmo, soffre e subisce quello altrui. Nessun guizzo, nemmeno da una coppia da oltre 20 gol stagionali come Lookman e De Ketelaere, nessuna azione offensiva.Nessun dramma, nessuna flessione, le ultime tre gare sono state molto diverse tra loro. Con lac'è stato un tridente atipico in campo dal primo minuto, con l'Udinese invece è mancato quasi tutto, brillantezza, precisione, qualità, intensità.Per provare a rendere indimenticabile il 2025 come l'anno passato, servirebbero tre vittorie con Juve, nel recupero d'andata di martedì, Napoli, sabato sera, e Sturm Graz in Champions League. L'Atalanta crede ancora nella vetta,e crede ancora nei primi otto posti nell'Europa più bella.come ha provato a fare Samardzic a Udine nel finale. L'ex del match come Cuadrado, che per la Juve stringe i denti e vuole recuperare dalla lesione. L'Atalanta potrà anche sfruttare il fattore campo, che all'andata è stato decisivo:tutte e tre al Gewiss Stadium davanti agli oltre 20mila nerazzurri.