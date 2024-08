Atalanta, fatta per Kossounou: le cifre dell'accordo con il Bayer Leverkusen

AFP via Getty Images

Dopo la fumata nera per il ritorno in Italia di Rodrigo Becao, l'ha trovato il difensore da consegnare a Gian Piero Gasperini: si tratta dell'ivoriano classe 2001, protagonista della stagione quasi perfetta del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, sconfitto solo una volta nella stagione 2023/24, proprio dall'Atalanta in finale di Europa League.Kossounou si trasferisce a Bergamo perLa Dea sta organizzando le visite mediche per la giornata di giovedì. poi il campione d'Africa con la Costa d'Avorio sarà pronto a scendere in campo con i nerazzurri di Gasp. Della serie: se non puoi batterli, unisciti a loro.

34 presenze e 1 gol nella stagione trionfale chiusa con Bundesliga e Coppa di Germania, con il gigante ivoriano (1,91) impiegato sia da centrale, sia da terzo di destra. Kossounou può giocare anche da terzino destro, ruolo che però, tanto nel Bayer quanto nell'Atalanta, non è contemplato.