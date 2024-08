CHI E' KOSSOUNOU

Kouakou Odillon Dorgeless Kossounou è nato il 4 gennaio 2001 ad Abidjan, in Costa d'Avorio, dove ha mosso i suoi primi passi calcistici nell'aacademy dell'ASEC Mimosas. Il suo talento non è passato inosservato e in un torneo giovanile del 2016 (Gothia Cup) è stato notato dagli svedesi dell'Hammarby IF, club di cui oggi è socio Zlatan Ibrahimovic. L'Hammarby ha invitato Kossonou ad allenarsi con loro e per tre anni il ragazzo ha spesso visitato il club prima di poter concretizzare il trasferimento.

Questo è accaduto nel gennaio del 2019, poco dopo il compimento del 18esimo anno di età. Kossounou ha firmato il contratto con l'Hammarby e in Allsvenskan si è presentato al calcio europeo. Un passaggio fugace, perché già alla fine della stagione il Bruges ha deciso di investire su di lui e a maggio ha chiuso l'affare per circa 4 milioni di euro più bonus e percentuale sulla futura rivendita. In Belgio si è imposto vincendo anche la Pro League al primo anno, poi nel 2021 si è trasferito al Bayer Leverkusen per 23 milioni di euro. E lì è arrivato un ulteriore balzo avanti nella carriera, culminato con la conquista della Bundesliga 2023/24 agli ordini di Xabi Alonso.