Atalanta, Gasperini: "Accetterei i soldi sauditi come ha fatto Mancini? Presto per dirlo. Ecco i segreti del mio calcio"

Gian Pieroha parlato all'evento di presentazione del libro di Luigi, giornalista della Gazzetta dello Sport. Queste le parole dell'allenatore dell'Atalanta."Quali allenatori manderei all'Inferno e in Paradiso?momenti di esaltazione e momenti in cui tutti sono in difficoltà. Già solo la scelta di fare questo mestiere merita il".. Ma è la cosa più bella, la prima cosa che cerchi di notare in un ragazzino delle giovanili: la, la, la facilità di giocata. Eliminare la tattica dal calcio dei ragazzini? No, specialmente quella individuale: fa parte del talento, come un giocatore gestisce la posizione del corpo, il controllo, la protezione del pallone. Il calcio è complesso e fatto di tanti ingredienti che vanno combinati fra loro per comporre una squadra vincente".

"Accetterei i soldi sauditi come ha fatto? Presto per dirlo"Ma nel calcio non esiste il copyright, si prendono e si adattano idee. Molto mi viene detto sul gioco uomo a uomo a tutto campo, poco sul fatto cheGioco o risultato? Il calcio rimane uno: quando hai stadi così pieni devi offrire a chi paga qualcosa che piace. Ci sono state tante filosofie, c'è stato un periodo in cui contava solo vincere. Ma io credo cheQueste sono filosofie che poi si radicano. Io non ho mai avuto dubbi: quando una squadra si esprime bene ha più chance di vincere. Ognuno ha dei propri record e dei traguardi da raggiungere: quando si riesce a superare se stessi c'è una grandissima vittoria.E il calcio insegna anche a perdere e a ripartire, creando un nuovo obiettivo".