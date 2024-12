Getty Images

Al termine della sfida vinta dall'per 1-0 sul campo del, l'allenatore dei bergamaschiha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni:- "Nel primo tempo siamo stati poco pericolosi, abbiamo creato davvero poco e siamo stati anche fortunati in alcune situazioni. Carnesecchi ci ha tenuto in partita. Nel secondo tempo, invece, con qualche cambio, la squadra ha reagito bene. Non abbiamo corso grandi rischi fino alla fine, ma dobbiamo ancora migliorare nella gestione del vantaggio.. Questo ci ha costretto a difendere con grande attenzione, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro a centrocampo e in difesa".

- ". Siamo una squadra che deve ancora maturare sotto molti aspetti. E’ pronta con una fetta di squadra, ma non con tutti. La squadra ha bisogno di maturare in fretta sotto tutti i punti di vista.. Dobbiamo guardare solo ai nostri passi e continuare a lavorare".- "Nel finale è mancata un po’ di lucidità. Non siamo riusciti a uscire bene da alcune situazioni, e quando perdi palla troppo velocemente ti esponi a rischi evitabili. Per fortuna siamo stati bravi a difendere con tutti, non solo con i difensori. È".

- "Non direi che l’impegno col Real abbia inciso su tutti. Alcuni giocatori hanno giocato 95 minuti da leoni anche oggi. I cambi sono stati necessari perché non riuscivamo a essere pericolosi.e precisione anche nei momenti decisivi".