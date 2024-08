Atalanta, Gasperini: "Grato a Koopmeiners e Lookman, nessuno se lo aspettava. Ora viaggiamo a vista"

Getty Images

, intervistato da Sky Sport dopo il 4-0 rifilato al Lecce al Via del Mare, ha parlato così della prestazione dei suoi e anche di mercato: "In una situazione apparentemente di difficoltà, i ragazzi sono scesi in campo e hanno giocato molto bene. Avevano grande voglia di giocare la prima di campionato"."Sono due calciatori che conoscevo molto bene, anche per averli affrontati da avversari. L'inserimento è stato facile, specialmente per merito loro, ma pure perché la squadra li ha messi in condizione".

- "Non so cosa abbia detto Percassi, ma sicuramente avrà detto le cose giuste (ride, ndr). Sinceramente nessuno si sarebbe aspettato di trovarli in questa situazione. Adesso devo viaggiare un po' a vista. Mi ero fatto tanti pensieri dopo la finale di Europa League e poi dopo abbiamo riscontrato tutte queste difficoltà, compreso l'infortunio di Scamacca. Non so cosa succederà da qui alla fine del mercato, vedremo"."Sono partito con Brescianini più centrale, ma poi mi sono accorto che faceva un po' di fatica a smarcarsi e a trovare le distanze giuste. Quindi l'ho spostato a sinistra e si è visto cosa ha fatto. Con Brescianini abbiamo fatto un ottimo acquisto. Oltre alle qualità da calciatore, è un ragazzo perbene di quelli che vanno bene all'Atalanta".

A DAZN dopo la vittoria ottenuta contro il Lecce:"Oggi abbiamo fatto veramente una buona gara da subito. La prestazione è stata grande, ci conosciamo da tempo con i ragazzi che hanno grande senso di appartenenza. Hanno trovato la voglia di fare una prestazione di livello, gli faccio grandi complimenti. Non avevo dubbi circa la loro reazione e capacità di stare in campo"."La costruisci nel tempo non in una settimana. C'è un impianto di squadra che ha tanta esperienza e che ha fatto tante partite di livello, in cui siamo stati capaci sempre di stare in campo. Siamo competitivi ma oggi c'è stata una bella reazione da parte di tutti. Il momento era numericamente delicato, non eravamo tanti ma i ragazzini che ho portato sono tutti di valore e li conoscete presto. Sapevamo di essere competitivi per questo tipo di partita. Oggi c'era anche un po' d'attenzione e adrenalina in più, questo è un grande merito da riconoscere ai giocatori. Abbiamo fatto due gol molto belli".

"Retegui ha fatto un grande gol, di testa è un giocatore da andare a cercare. Scamacca è più alto ma dovevi lavorare di più per portarlo in area di rigore. Anche De Ketelaere è andato vicino. Se ci sono questi giocatori vai a cercare le loro caratteristiche migliori. "I gol li abbiamo sempre fatti andando a cercare le caratteristiche dei giocatori, cercando di valorizzare le caratteristiche di tutti. L'Atalanta è sempre stata tra le primissime in termini di gol."Devo molto a Koopmeiners e Lookman, con me hanno avuto un rapporto di grande sincerità. Dispiace per la situazione in un momento in cui è iniziato il campionato. La cosa negativa è che queste situazioni nascono con il campionato in corso. A nessuno piacciono queste situazioni. A luglio non avrebbero creato questi tipi di problemi. Il calcio è uno sport d'intrattenimento e spettacolo e dobbiamo farlo per la gente. Questa è una follia di chi permette ancora queste situazioni, altrimenti sarebbero state risolte e le squadre erano tutte definite prima del campionato. In quel caso avremmo potuto presentarci al via della stagione con i tifosi che sanno che squadra vanno a vedere. Si tratta veramente di qualcosa di strano".