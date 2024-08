Atalanta, Gasperini esclude Koopmeiners: Juventus sempre più vicina

(dove la formazione di Gian Piero Gasperini affronterà, allo stadio Via del Mare, il Lecce per l’esordio stagionale in Serie A), in quanto non è staton convocato dall'allenatore della Dea.Il quadro, in realtà, è pressoché allineato già da molte settimane:, considerato il profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo e consegnare a Thiago Motta un giocatore duttile, di sostanza e che elevi il tasso tecnico sulla trequarti bianconera, grazie a gol e a giocate importanti. Dopo settimane di sondaggi e indiscrezioni, i bianconeri hanno compiuto il passo decisivo, andando incontro alle richieste economiche dell’Atalanta., una cifra importante alla quale la Vecchia Signora si è avvicinata man mano:, che ha – a più riprese – chiesto la cessione verso Torino.

e. Senz’altro, gli arrivi di Marco Brescianini – ufficiale – dal Frosinone e di Lazar Samardzic – in attesa della firma sul contratto dopo le visite mediche effettuate in mattinata ( QUI I DETTAGLI ) – rinforzano la mediana e la trequarti di Gasperini, ormai rassegnata nel perdere uno dei propri gioielli.