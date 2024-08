Lookman, i dettagli dell'offerta del PSG e la posizione dell'Atalanta: il legame con Koopmeiners e il giocattolo perfetto

, la squadra che solo tre mesi fa ha vinto l'Europa League?in queste ore. Dopo il grave infortunio occorso a, e nel pieno della telenovela legata alla trattativa con la Juventus per, in casa nerazzurra arriva anche, come un fulmine a ciel sereno,, in cerca di punte dopo l'infortunio occorso a Gonçalo Ramos (fuori almeno tre mesi). L'interesse del PSG per ora ha portato Lookman a richiedere al club nerazzurro e a Gian Piero Gasperini diper il match di oggi alle 18.30 con il Lecce, per l'esordio dell'Atalanta in campionato.

Da qui ad affermare che Lookman lascerà sicuramente l'Atalanta comunque è ancora presto, anche perché al momento, a quanto ci risulta,. Il club campione di Francia ad oggi ha presentato(Lookman a Bergamo prende 1,8 milioni a stagione), ma non ha ancora preso contatti con la dirigenza atalantina. Dal canto suo l'Atalanta si siederebbe a trattare a fronte di un'offerta didi euro.

Allargando il discorso anche a, per Gasperini perdere sia l'olandese che Lookman sarebbe un brutto colpo. Ed è per questo che l'Atalanta proverà con tutte le sue forze a trattenere almeno uno dei due. Se poi dovessero essere ceduti entrambi, basterebbero(già acquistato) ed eventualmentea ricostruire, insieme a, un nuovo giocatolo quasi perfetto?