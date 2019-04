A Sky Sport dopo il pareggio contro l'Inter ha parlato l'allenatore dell'Atalanta Gasperini: "Abbiamo fatto indubbiamente una partita di sostanza e personalità, non era facile contro quest'Inter forte. Ma abbiamo retto il campo, forse con meno profondità rispetto ad altre partite per via dell'assenza di Zapata. Un ottimo punto, credo ottenuto con merito. Ilicic? Non solo per le giocate, ma per la continuità con cui gioca queste gare. Lui e Zapata incidono parecchio e lo stanno facendo praticamente da inizio campionato. Ora siam tutti lì, mancano 7 partite: noi, il Milan, la Lazio, la Roma e anche il Torino. Tante squadre nel giro di pochissimo, penso invece che l'Inter ormai sia in Champions. Però a noi ci vuole qualche altra domenica per crederci davvero. Ma non facciamo i falsi modesti o gli scaramantici, sappiamo che il nostro percorso passa anche per queste gare durissime. Possiamo arrivare in Europa League, se poi saremo capaci di arrivare anche oltre vedremo di settimana in settimana. Una big nel mio futuro? Giustamente i dirigenti cominciano già a pensare al futuro, ma noi allenatori pensiamo al presente. Al massimo, arrivo a pensare alla partita con l'Empoli e, magari, un retropensiero alla semifinale di coppa con la Fiorentina".