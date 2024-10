Atalanta, le pagelle di CM: apoteosi Retegui, factotum De Roon

Getty Images

: qualche rinvio dal fondo, una facile parata su Ekhator e l'amarezza per non essere riuscito a chiudere con la porta inviolata.: sfiora il gol di testa in apertura, poi si appiccica a Vitinha neutralizzandone ogni tentativo di iniziativa.: vista l'ecatombe di difensori, Gasperini gli chiede di comandare la retroguardia affidandogli compiti più di impostazione che di marcatura. Lui obbedisce ma nel finale si ricorda anche di saper segnare, mettendo a segno il 5-0.: vince di prepotenza ogni duello che affronta. Prima del riposo va pure vicino al raddoppio in un'insolita sortita offensiva. Nel finale si rilassa concedendo a Ekhator la prima gioia in Serie A.

: gioca molto in verticale ma anche in orizzontale, addentrandosi spesso nel mezzo del campo per dare maggiori riferimenti ai compagni e per toglierliene agli avversari.( dal 33' stfa 100 in nerazzurro. Un traguardo speciale che lui celebra con una gara per lui ordinaria, condita da tanta sostanza, tantissima qualità e una sassata che vale il 3-0.(33' stpadrone della mediana, si inserisce bene nelle voragini che si aprono nella metà campo rossoblù ma si divora un gol già fatto. Per sua fortuna, a quel punto, l'Atalanta è già avanti di tre.

affonda con talmente tanta facilità lungo la corsia di competenza che a volte dà quasi l'impressione di non voler infierire.si beve De Winter nell'azione che porta al vantaggio atalantino. Da il via anche all'azione del 3-0. Non segna ma è come se lo facesse.(dal 24' stcerca il gol in un paio di occasioni, si procura il rigore per la tripletta di Retegui): il meno incisivo tra i giocatori offensivi dell'Atalanta, ma solo perché gli altri fanno gli straordinari. Gioca semplice sbagliando nulla.

(24' stcerca gloria nel festival del gol atalantino. Si deve accontentare di un palo esterno. Buona comunque l'attitudine con cui scende in campo).prima del fischio d'inizio passa a salutare la panchina del Grifone ma i sentimentalismi per lui finiscono lì. Lo dimostrano la sua prima tripletta in Italia e l'assist che confeziona per Lookman. E pensare che a Genova c'era chi lo criticava...(dal 37' st: si affida in avvio a un tridente iper-offensivo. Una dichiarazione d'intenti che trova soddisfazione in una gara a senso unico. Le fatiche di coppa svaniscono presto al cospetto di un Genoa che mostra la stessa resistenza che ha Winnie Pooh di fronte al miele.