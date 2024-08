Atalanta, Godfrey è già un punto di domanda: la scelta dell'Atalanta dopo Bakker e Touré

Non tutte le ciambelle escono col buco eAnche l'Atalanta, che ha il bilancio in verde grazie all'abilità dei Percassi e di Gasperini di scovare giovani, farli sbocciare e triplicare i loro zeri, anche se raramente, qualche volta è incappata in flop di mercato.Nel periodo recente è successo conpagato 10 milioni al Leverkusen un anno fa, ma che poi ha visto il campo solo 22 volte, deludendo le aspettative di mister Gasperini. "", la riposta del tecnico nerazzurro alla domanda sulla possibilità di vedere l'olandese più spesso in questa stagione. Nessuna pretendente però si è fatta avanti per Bakker, che ora vale poco più di 6 milioni e rischia di passare un'altra stagione in panchina, svalutandosi ulteriormente.è stato invece l'acquisto più caro della storia dell'Atalanta, che ha sborsato 31 milioni sempre un anno fa all'Almeria, ma il maliano che per il Gasp non è una punta "alla Scamacca" si è subito infortunato e poi non ha rodato, vedendo il campo solo 17 volte. Ora è andato allo Stoccarda per circa 22 milioni e mezzo complessivi con l'obbligo di riscatto.

Il difensore inglese classe 1998 è stato il primo acquisto dell'Atalanta. Si è visto in qualche amichevole estiva e poi solo ventisette minuti in Supercoppa e ventidue in campionato. Contro il Torino sono entrati quasi tutti, Primavera inclusi, manon si è visto. Per lui l'Atalanta ha sborsato 10 milioni all'Everton, e gli ha fatto firmare un contratto che scade solo nel giugno 2029. Le risposte il tecnico dei bergamaschi le dà sul campo: chi non si vede nei titolari o nei subentrati è perché. Difficile però che il difensore possa salutare già in questa sessione. Prima di tutto perché è un ragazzo intraprendente, che sta imparando la lingua con un insegnante, e che ha appena iniziato ad ambientarsi: tutto sommato la stagione è appena iniziata, ha ancora tempo per integrarsi. In secondo luogoai tempi dell'amichevole dell'Atalanta contro il Norwich, e avendo deciso di, cosa che non è stata fatta per tutti i nuovi arrivi. Ergo, ci sono buone speranze che gli venga concesso altro tempo per rodare,