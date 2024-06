Mercato, anche l'Atalanta partecipa all'asta per Valentin Carboni

L'Atalanta sta chiudendoper la difesa, il reparto più in emergenza dopo l'uscita dalla rosa di Palomino e l'infortunio di Scalvini. Gli occhi però sono puntati contemporaneamente anche sull'attacco, con la dirigenza nerazzurra in forte pressing sucon cui i nerazzurri duellano anche perdell'Inter. L'argentino, di rientro dal prestito al Monza, potrebbe essere uno dei gioiellini da sacrificare per i nerazzurri. L’estate scorsa Carboni ha rinnovato il contratto con il club nerazzurro allungando fino al 2028, per un ingaggio da circa 800 mila euro netti, ma ora vorrebbe un nuovo ritocco, considerato le numerose richieste che ha sul mercato.

Su di lui non ci sono solo, ma anche la Lazio e diversi club di Premier. Al momento non esiste una vera e propria trattativa, con l'Inter cha ha fissato il prezzo e ha chiesto 30 milioni di euro, con la possibilità di mantenere la recompra sull'argentino. La dirigenza orobica è però pronta ad affondare il colpo, non appena cederà Miranchuk per circa 15 milioni. Anche perché per sostituire, l'unico big sacrificabile in questo mercato estivo, serviranno almeno due rinforzi tra centrocampo, trequarti e area piccola.