Getty Images

Atalanta, Holm ai saluti: non sarà riscattato dallo Spezia

un' ora fa

1

Toccata e fuga per Emil Holm. Dopo un anno, lo svedese non dovrebbe essere riscattato dall'Atalanta e fare dunque ritorno allo Spezia. A riportare la notizia è Sky Sport.



L'esterno destro è stato limitato dagli infortuni ma, a sprazzi, ha mostrato il suo valore. Sono tanti in Italia i club che lo seguono da tempo, Inter in primis. All'Atalanta, Holm era arrivato il 31 agosto 2023, ha collezionato 32 presenze con 1 gol e 4 assist.