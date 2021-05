L'Atalanta non vuole vendere i big, salvo offerte irrinunciabili. Per Gosens era attesa già l'anno scorso, ma non arrivò: nei prossimi mesi, nel caso, sarà esaminata solo se molto vicina a 35-40 milioni di euro.



Non molto meno sarebbero valutati Muriel e Malinovskyi, però pedine fondamentali nello scacchiere di Gasperini, che ovviamente conta molto su di loro per disegnare la squadra che sarà.



Non esattamente altrettanto può dirsi per Gollini - il tecnico non ha mai nascosto di non disdegnare almeno un cambio in porta, magari due - e per Ilicic, diventato ancor più croce e delizia. Ma per entrambi, come eventualmente per Pasalic, molto dipenderà dalle richieste e dalle offerte.



Praticamente scontato invece il ritorno al Milan di Caldara, che non sarà riscattato. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, non dovrebbe essere un problema trovare buone destinazioni in prestito per Sutalo e Lammers.