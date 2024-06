Getty Images

Atalanta-Fiorentina, la MOVIOLA LIVE: rete annullata a Ranieri

48 minuti fa



L'Aia ha designato Daniele Orsato come arbitro del recupero di Serie A tra Atalanta e Fiorentina, in programma domenica 2 giugno a Bergamo. Gli assistenti saranno Carbone e Giallatini, mentre il quarto ufficiale di gara sarà Pairetto, arbitri Var invece Chiffi e Zufferli. Per Orsato sarà l'ultima partita da arbitro nel campionato di Serie A, a fine stagione infatti il fischietto di Schio ha annunciato il ritiro dopo una lunghissima carriera.



Arbitro: Orsato

Assistenti: Carbone/Giallantini

IV Uomo: Pairetto

Var: Chiffi

Avar: Zufferli



44' - RETE ANNULLATA A RANIERI! Ranieri sfrutta un traversone da destra di Nico e di testa anticipa Carnesecchi andando in gol, annullato però per fuorigioco sia di Ranieri che di Belotti a inizio azione