Atalanta, infortunio per De Roon: esce in lacrime, le condizioni verso la finale di Europa League

Redazione CM

31 minuti fa



Marten de Roon, capitano dell'Atalanta, ha messo e sta mettendo in apprensione tutto il mondo nerazzurro: è infatti uscito per infortunio al 64' della finale di Coppa Italia contro la Juventus, cambio forzato per via di un infortunio che non sembra affatto di poco conto. Al suo posto è entrato Toloi.



APPRENSIONE - L'olandese, dopo aver ripiegato in maniera provvidenziale su un contropiede bianconero, si è accasciato a terra sul fondo, con le mani a coprire il volto in lacrime per il dolore alla gamba. Evidentemente, questa reazione è dovuta al fatto che l'ex Middlesbrough si è reso conto che la sua presenza in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen a Dublino è in dubbio.