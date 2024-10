Roma, Juric resta in bilico: cosa cambia dopo la vittoria col Torino

Pauloper ora salva la panchina di Ivan Juric. L’allenatore croato per ora può respirare, ma la sua panchina resta sempre in bilico. Ma al momento le soluzioni sono poche. Dopo la bufera di Firenze ha provato a ricompattare lo spogliatoio e la scena dell’abbraccio con Mancini dopo il gol di Dybala è molto bella. Per ora si allontana la possibilità di rivedere Daniele De Rossi che è ancora a New York e non è stato contattato dai. Stando a quanto filtra da Trigoria i Friedkin non hanno intenzione di richiamarlo.. L’ultimo sarebbe un paradosso: a maggio ha litigato con Hummels.. Ma nella notte di Haloween è riuscito ad allottare i fantasmi. Intanto lo stadio ha continuato a contestare la Roma. Prima dell’inizio del match tanti fischi nei confronti della squadra. Ieri fuori Trigoria era stato affisso uno striscione: “Società di pagliacci, squadra di pipponi. Preparate le valigie, fuori dai coglio***”

– Ivan dopo la partita ha detto di voler ricompattare l’ambiente: “E’ un grande obiettivo per la mia squadra". Poi l’allenatore ha anche parlato di quello che è successo in questi giorni: “Dopo Firenze ci sono stati momenti difficili ed è stato giusto così. Ora dobbiamo solo pensare a giocare a calcio non su altre cose. Oggi squadra molto concentrata, abbiamo concesso pochissimo.