Atalanta, infortunio per Kolasinac: come sta e quante partite salta

AFP via Getty Images

, sfida valida per la quarta giornata della fase campionato della Champions League., dato che il difensore nerazzurro ha necessariamente dovuto alza bandiera bianca a causa di un problema all'adduttore della coscia destra.Dopo essersi toccato la parte posteriore della coscia destra, si è accasciato al suolo e lo staff medico è entrato in campo per le primissime cure del caso. Tuttavia Kolasinac non ha potuto fare altro che abbandonare il terreno di gioco. Al suo posto, è entrato sul terreno di gioco Kossounou.

, ultima prima della sosta per le Nazionali. La speranza, a seconda di quale sarà l’esito degli esami specifici che il difensore nerazzurro sosterrà nelle prossime ore, è di riaverlo a disposizione in vista della ripresa e del match della trasferta di Parma.