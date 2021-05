(calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Rai Uno) è la. Si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con la presenza dipaganti: il 20% della capienza.. L'allenatore bianconero preferisce Buffon (alla sua ultima partita da titolare con la Juve) e Dybala a Szczesny e Morata.Dall'altra parte anche. Muriel dovrebbe partire dalla panchina, così come Pasalic e Ilicic.ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Duvan Zapata. (A disp. Sportiello, Rossi, Caldara, Djimsiti, Sutalo, Ruggeri, Maehle, Pasalic, Miranchuk, Ilicic, Lammers, Muriel). All. Gasperini.JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Cristiano Ronaldo, Dybala. (A disp. Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, Frabotta, Bernardeschi, Arthur, Ramsey, Kulusevski, Morata). All. Pirlo.Arbitro: Massa, assistenti Passeri e Costanzo, Di Bello quarto uomo, Valeri e Vivenzi al Var.