Una boccata d'ossigeno per un mondo che ha voglia di tornare presto alla normalità dopo un biennio nero per la pandemia Covid: a Reggio Emilia si rivedono i tifosi allo stadio. In occasione della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus tornano a vedersi sugli spalti i supporters delle squadre. 4300 quelli ammessi al Mapei Stadium, muniti di certificato, biglietto e mascherina e attenti alle disposizioni di sicurezza date per l'accesso. Nella nostra gallery le immagini dei tifosi a colorare le tribune.