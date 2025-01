AFP via Getty Images

Napoli-Hellas VeronaLE FORMAZIONI UFFICIALI;NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Spinazzola; McTominay, Lobotka, Zambo Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio ConteHELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Faraoni, Duda, Belahyane, Lazovic; Suslov; Tengstedt, Sarr. Allenatore: Paolo Zanetti: Luca Zufferli (Udine)

Approfittare dei passi falsi delle rivali impegnate in Supercoppa e tenere a distanza l'Inter di Simone Inzaghi: ildi Antonio, reduce da quattro vittorie di fila, vuole la quinta dopo una settimana caratterizzata delle voci di mercato su Kvaratskhelia, non disponibile e in uscita come confermato dallo stesso allenatore, nel posticipo dellain scena alle 20.45 allo stadio Maradona, contro l'di Paolo, che è alla ricerca di punti salvezza, visto il solo punto di margine sulla zona rossa, e che all'andata inflisse un pesantissimo 3-0 ai partenopei, nella prima giornata di campionato. Il Napoli vuole rimettere quattro punti di margine sui nerazzurri milanesi, con due gare da recuperare, e allungare a più 5 sull'Atalanta.