Atalanta, Koopmeiners ha sbagliato i tempi! E per la Juve le cose si complicano...

Il post su Instagram in cui fa un passo indietro sul piacere nel giocare a Bergamo, con i colori dell'Atalanta addosso, ha sopito solo in parte il malumore della piazza. Le voci dei tifosi sono unanimi nel concordare che Teun Koopmeiners poteva aspettare due mesi e mezzo a parlare. Adesso, in pieno marzo, l'Atalanta è ancora in corsa per tre competizioni: il quarto posto Champions, l'ambitissima Coppa Italia, l'Europa League. E non è certo piacevole sapere che un perno della squadra, il tuttocampista che tira le fila tra mediana, trequarti e attacco, ha la testa a luglio o gli occhi che gli brillano al pensiero del suo futuro sotto la pioggia inglese.



Inoltre, così facendo, si è in parte svalutato: nonostante la società gli abbia da poco rinnovato il contratto, facendo sapere a tutti di voler essere ceduto, l'olandese ha sicuramente abbassato il prezzo delle pretendenti. Più di tanto però non potranno scendere: se 50 milioni quasi li ha rifiutati l'estate scorsa senza vetrina europea l'Atalanta al Napoli, ora con la corsa a due trofei e l'obiettivo Champions, si parte almeno dai 70 milioni. Il club bergamasco non dimentica gli 85 milioni guadagnati con Hojlund dallo United, che non era duttile come l'olandese e aveva segnato perfino di meno in campionato. Insomma, per la Juve le cose si complicano, l'Atalanta detterà il prezzo e sarà molto vicino a quello della super plusvalenza danese: lo stesso Liverpool, che Koopmeiners affronterà l'11 e 18 aprile, ha già chiesto di lui e potrebbe cogliere al volo l'occasione per intavolare una trattativa in anticipo, direttamente ad Anfield.