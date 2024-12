Atalanta, le pagelle di CM: Brescianini salva tutti, Carnesecchi decisivo

AFP via Getty Images

Lazio – Atalanta 1-1sul gol subito non poteva opporsi, ma tra primo e secondo tempo ha salvato almeno 4 occasioni enormi della Lazio.mette una pezza dove può. Contiene con le buone o con le cattive le accelerazioni degli avversari sul suo latosoffre più del previsto i continui movimenti degli attaccanti della Lazio nel primo tempo. (dal 1’s.t.si fa valere meglio nel gioco aereo. Sfrutta bene la sua fisicità per allentare la pressione della Lazio nella ripresa.)non brillante in marcatura, soprattutto nel primo tempo. Meglio nella difesa, ma concede comunque troppo spazio sulle ripartenze avversarie. (dal 38’s.t.: si fa trovare puntuale all’appuntamento col gol evitando la sconfitta)

fatica tanto contro Tavares. La sua prestazione infatti migliora nell’ultima mezz’ora, quando il portoghese era uscito.la mediana biancoceleste non gli dà tregua. Lui prova a rispondere colpo su colpo in una lotta fisica senza esclusione di colpi con Guendouzi e Rovella.tanta fatica in mezzo al campo. Dopo un primo tempo in affanno, nella ripresa tira fuori la personalità che serve per affrontare meglio la pressione del centrocampo avversario.corre tanto nel primo tempo, ma combina poco quando arriva sul fondo. (dal 1’s.t.: serviva un po’ della sua scaltrezza e malizia in campo per ravvivare la Dea.)

non riesce a rendersi pericoloso. I suoi movimenti, soprattutto nel primo tempo, sembrano avulsi dal resto della manovra di squadra. (dal 10’s.t.anche lui incide poco sulla gara.)isolato lì davanti. Non torva tempi e spazi per dialogare con Pasalic e Lookman. (dal 20’s.t.mette lo zampino sul gol del pari. In generale, ha dato linfa a una manovra offensiva meno incisiva del solito): nel primo tempo, al centro non vede un pallone e quando su allarga sulla destra le cose non vanno troppo meglio. Nella ripresa si trasforma e torna il calciatore pericolo che tutti conoscono. Decisivo nel finale con l'assist per Brescianini.

All.: riacciuffa il pari in extremis grazie ai cambi azzeccati. Ingiustificabile però il primo tempo troppo remissivo dei suoi uomini.