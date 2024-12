Lazio-Atalanta LIVE, le formazioni ufficiali: le scelte fra Pasalic e Zaniolo e fra Dele-Bashiru e Dia

Getty Images

Forsenon era mai stata così importante in chiave classifica. I biancocelesti, in quarta posizione a fine dicembre, ospitano i nerazzurri che addirittura all'alba della diciottesima giornata guidano la classifica di Serie A. Non c'è il bomber bergamasco Retegui, out per infortunio, ma nei big match la Dea di Gian Piero Gasperini ha già dimostrato di saper rinunciare ad un riferimento offensivo. La Lazio di Marco Baroni ha invece l'obbligo di riscattarsi agli occhi del proprio pubblico dopo il clamoroso 0-6 rimediato dall'Inter non più tardi di un paio di settimane fa.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Lazio-Atalanta in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Sciolti anche gli ultimi dubbi: per la Lazio vanno in panchina Isaksen e Dia, non ce la fa Pedro mentre il tridente è formato dacon Dele-Bashiru a centrocampo assieme a Rovella e Guendouzi. L'Atalanta va concome preannunciato, per Zaniolo ci sarà verosimilmente spazio nella ripresa. Out Ruggeri, sulle fasce agiscono Zappacosta e Bellanova.

: Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni.: Carnesecchi: Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.