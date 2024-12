Getty Images

Ds Atalanta: "L'Inter non ci mette alcuna pressione. Gennaio? Occasioni e trattenere i gioielli"

Federico Targetti

58 minuti fa



Tony D'Amico, direttore sportivo dell'Atalanta, ha parlato a Sky prima della gara della Dea in casa della Lazio: si parte dalla vittoria dell'Inter, che ha battuto 0-3 il Cagliari a domicilio nella partita del tardo pomeriggio.



"Credo che l'Inter non ci metta nessuna pressione, è già abbastanza difficile venire all'Olimpico con voglia di portare a casa il risultato pieno. Il 2024 per noi è stato una grande annata, con due finali di cui una vinta. Si va veloce, si cerca sempre di ottenere il massimo. La Lazio è un'ottima squadra, ma non credo sia così simile a noi. Trattenere i gioielli? Sicuramente, quello di gennaio è un mercato difficile, c'è da cogliere delle opportunità e nel caso ci faremo trovare pronti".