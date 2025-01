Atalanta, le pagelle di CM: De Ketelaere spaesato, ma è tornato Retegui! E Carnesecchi ci mette i guantoni...

Getty Images

Attento sempre, come quando Kalulu colpisce il palo di testa e lui la tiene dentro per un solo centimetro. Sullo stesso difensore non può nulla poco dopo, ma compie altri interventi prodigiosi.Si distingue per eleganza, palla al piede. Chiede il cambio nella ripresa e Gasp spera non sia niente di preoccupante.Mezzo punto in più per il recupero-lampo dopo Udine, ma sul gol dello svantaggio c'è la sua zona scoperta.Accusa qualche acciacco ma stringe i denti. Ad un quarto d'ora dalla fine becca un giallo che gli farà saltare il Napoli.

Nella sua fascia si gioca meno dell'opposta. Esce nella ripresa.Si sposta tra difesa e centrocampo con precisione, non riesce a contenere Kalulu sugli sviluppi del gol ospite e coprire la zona lasciata scoperta da Djimsiti. Ma è l'ultimo a mollare e costruisce lui l'azione che porta al pari di Retegui.Sbaglia qualche appoggio di troppo non da lui, si incolla su Locatelli. Cresce nel secondo tempo.Col mancino ne mette in mezzo parecchie, aiuta tanto anche dietro e vince dei contrasti.Ha una grande chance su contropiede dopo il miracolo di Carnesecchi all'inizio di ripresa, la manda a lato.

Poco preciso, timido, appoggi sbagliati. Esce con merito.Qualche occasione l'ha e ci prova, non viene supportato dal compagno di reparto. Il più pericoloso.Entra per Pasalic. Subito nel vivo del gioco, grazie a lui la squadra recupera forza e fisicità in avantiEntra per Zappacosta. Assist per il pareggio di Retegui.Entra per De Ketelaere. Ricomincia a fare quello che sa, segnare. E torna capocannoniere da solo.Entra per Scalvini. Non prende il giallo che gli avrebbe fatto saltare il Napoli per squalifica, sospiro di sollievo per Gasp.

Entra per lookman. Si costruisce l'occasione del possibile vantaggio ma colpisce Di Gregorio.Lascia Hien in panchina pensando già al Napoli, chiede ai suoi uno sforzo in più. Viene accontentato, specie dopo essere stato in svantaggio, sfiorando la vittoria in rimonta.