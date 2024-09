Atalanta, le pagelle di CM: Lookman ribalta tutto, Hien inesistente

Getty Images

al 9’ il primo intervento a salvaguardia della rete su tiro insidioso di Mandragora, nella mischia che porta al gol di Quarta ha la visibilità ridotta ed è già a terra. Ha la bella idea di servire subito in ripartenza veloce CDK nell’azione che porta al pari. Nella ripresa mette il cappello per vedere la palla al sole e il trucchetto funziona.inesistente in occasione del raddoppio, non sale a coprire Kean, poi è sempre presente. Da premiare il recupero record dopo l'infortunio.giallo e assenza sui gol, soprattutto il secondo quando il suo uomo Kean è liberissimo. Lasciato solo Kean, prende anche il palo esterno. Male, dopo il break Gasp lo toglie.

usa il centrocampo come casa, ma da lì si sposta in difesa e in attacco per aiutare entrambi i repartil’unico rimasto a difendere dall’assalto viola sul raddoppio, ma non basta, la forma però l'ha ritrovata: partita a due facce, opposte. Nel primo tempo si vede a intermittenza, non dà nessun contributo in termini di cross, si riprende nel secondo tempo andando vicinissimo al gol appena uscito dagli spogliatoi, poi sale ad aiutare in difesa e scende anche in attacco servendo CDK in una bella azione

duella con Cataldi e Bove cerca la porta.si prende diversi pestoni, nel primo gol viola, nello scontro da giallo con Bove, prova di grande sacrificio sia in attacco che in difesa. Fa ammonire tutti e sul giallo di Bove conquista la punizione che porta al 2-2 atalantinochiude Dodo in calcio d’angolo ma perde diversi duelli con il viola, sulla traiettoria del raddoppio viola nomn riesce a intervenire.prova a tirare in porta ma non è precisissimo)spostato a destra per infastidire Biraghi, dopo il gol preso torna sulla sua sinistra e dà il meglio di sé saltando prima Bove e poi Cataldi e servendo Retegui alla perfezione, poi realizza il gol del 3-2 saltando tutta la difesa e calciando sul primo palo, Cataldi e Ranieri su tutti, per la standing ovation nel nuovo Gewiss Stadium. Si scambia tre volte la palla con Retegui, sfiora il gol in un altro paio di occasioni, ma alla terza spreca l’opportunità gigantesca di chiudere la gara solo davanti a de Gea.

cerca l’area spostandosi sulla destra, ma a Biraghi basta tirargli la maglia per fermarlo. Goleador nerazzurro, quarto gol in quattro gare, di testa non ce ne è per nessuno davanti alla porta, anche in velocità, continua a provarci di testa.servito da Carnesecchi per la ripartenza, ha l’intuizione giusta nel sovrapporsi e passare palla a Lookman, segna di testa il 2-2 sorpassando Ranieri, poi affina il feeling anche con Bellanova nel triangolo perfetto con Lookman e Retegui, filtranti da sogno per Lookman.

lo schema grazie al quale l’Atalanta trova il primo gol è frutto di un grande lavoro, sa quando spostare Lookman e quando dare l'avvio ai cambi