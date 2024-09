Atalanta, Gasperini recupera 4 giocatori ma la difesa è corta verso la Fiorentina: i convocati

9 minuti fa



Di seguito la lista dei convocati dell'Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini per la quarta giornata di campionato da disputare in casa contro la Fiorentina:



Kossonou, Hien, Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Zaniolo, Lookman, Ederson, de Roon, Bellanova, De Ketelaere, Djimsiti, Ruggeri, Kolasinac, Samardzic, Palestra, Rui Patricio, Carmesecchi, Rossi, Retegui, Comi, Brescianini, Zappacosta.



I nerazzurri recuperano Lookman, Zaniolo, Djimsiti e Kolasinac, tutti indisponibili prima o durante la sosta, ma sono out due difensori come Godfrey e Toloi.