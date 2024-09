Getty Images

Carnesecchi 5,5Nel primo tempo le prende tutte, nella ripresa no. La deviazione di Kolasinac lo beffa sul raddoppio ospite, ma sul tiro di Fadera poteva forse fare qualcosa in piu'.Djimsiti 5Tiene in gioco Strefezza sul gol del pari. Dov'era sulla terza rete ospite? Scopre l'area e il Como trova ancora un gol. Nel finale aiuta anche davanti e sfiora il gol.Koussounou 6Sembra giocare la ventesima partita con i suoi, è solo la prima. Per seguire Cutrone esce dalla zona di competenza, in occasione del pari comasco. Personalità, ci prova con una botta da fuori che meriterebbe piu' fortuna.

Kolašinac 5Primo tempo di cuore, chiude tutti gli spazi. Nella ripresa è sfortunato quando devia la conclusione di Paz. Ha qualche colpa anche sulla rete di Strefezza.Bellanova 5,5Nel primo tempo le azioni passano sempre dalla sua fascia, anche nella ripresa le idee nascono lì. Gasp lo capisce e lo sposta per dare brio sulla zona opposta ma i cross vengono bloccati.de Roon 5Anche se sbaglia un paio di passaggi, solita prestazione di sacrificio. Prova a fermare Strefezza sul pari ma non ci arriva, Fadera si prende gioco di lui nella terza rete.Éderson 6Avrebbe bisogno di rifiatare, esce nella ripresa.

Zappacosta 6Sblocca la partita con una conclusione dal limite di controbalzo. Poi poco altroPašalić 5Gsap lo toglie all'intervallo. Avulso dal gioco.Retegui 5,5Lotta tanto ma non trova il pertugio giusto.De Ketelaere 5,5L'intesa con Retegui cresce di gara in gara, prova ad inventare qualcosa. Cala anche lui.Dal 45' Brescianini 5Non copre su Nico Paz, in occasione del vantaggio del Como. Ingabbiato dagli ospiti.Dal 55' Lookman 6Realizza su penalty, l'Atalanta ritrova un rigoristadal 55' Cuadrado 5,5Scuote un po' ambiente e reparto con qualche dribbling.dal 59' Samardzic 5

Non trova spaziDal 75' Vlahovic svEsordio in Serie AAll. Gasperini 5In sede di formazione non cambia niente rispetto alle scorse ventiquattro ore, nonostante il vantaggio i suoi vengono rimontati.