Atalanta-Lecce, le pagelle di CM: Karlsson fa e disfa, Retegui raggiunge Inzaghi

monumentale nella parata su Coulibaly e anche su Rebic, non riesce però a intuire il rigore. Bel recupero su Rebic nella ripresa.rischia l’autogol, poi si butta in area per attaccare la profondità,(Dal 14’ s.t. Ruggeri 6: crossa e va a centro area).il suo fallo di mano costa il vantaggio del LecceDjimsiti 6:la gioca troppo centralmente.(Dal 1’ s.t. Cuadrado 6,5: fa subito ammonire Gallo, entra in gara e guadagna rigore).cerca poco la profondità: bello il filtrante per Lookman, grande corsa.

(Dal 35' s.t. Samardzic: sv).: sempre murati i suoi tiri, ci prova invano più volte, viene ammonito.di testa si avvicina al gol ma è impreciso, non si arrende mai.(Dal 19’ s.t. De Ketelaere 6: ancora a secco, dal 2024).: il tiro di sinistro sfiora il pareggio, meno dribbling del solito.grande apertura per i colleghi, poi si impossessa della palla per battere il rigore, centrale. Eguaglia il record di Pippo Inzaghi nel campionato 1996/1997 con la maglia dell’Atalanta per i suoi 24 gol in Serie A. Prende anche il palo.(Dal 35' s.t. Maldini: sv).

gioca in orizzontale e poco in verticale la sua squadra, incespica anche se arriva per prima sulla palla, poi la perde, la Juve ora è a -3.grande parata su Lookman, non ipnotizza Retegui.pressa alto l’Atalanta costringendola al lancio lungo.anticipa e ferma Retegui tutte le volte che riesce, chiude e mette in angolo su Lookmanda una sua azione il fallo di mano da rigore di Hien.bravo a far ripartire l’azione, grandi scatti in aiuto di Coulibaly, peccato il giallo.: porta quasi i suoi in vantaggio, sorprendendo sul primo palo la difesa ma non Carnesecchi

prova sempre ad alzare il pressing e il ritmo.cerca lo spazio per il tiro, tiene bene palla, si divora il gol del raddoppio.(Dal 31’ s.t. Danilo Veiga: sv).ripiega anche in fase difensiva aiutando la squadra.(Dal 40' s.t. Ramadani: sv).batte bene gli angoli, ma anche i rigori, decisivo. Anche in negativo: commette il fallo su Cuadrado per il pari su rigore. Punto comunque prezioso.(Dal 25’ s.t. Helgason: sv).quando supera Hien in velocità è pericoloso.(Dal 40' s.t. Burnete: sv).: i suoi, pur con la testa e il cuore altrove, sfiorano la vittoria compattandosi da squadra. Un altro punto verso la salvezza.