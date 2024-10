Atalanta, Lookman: "Serve lo spirito di coppa anche in Serie A. In attacco siamo fortissimi, voglio migliorare"

L'attaccante dell'Atalanta,si è concesso in intervista a Gianlucadimarzio parlando nell'immediato post vittoria di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Tanti i temi trattati"Germania fortunata? È vero, ma è bello giocare ovunque... anche se in quel senso sono d'accordo (ride ndr). L'Atalanta ha fatto una grande partita contro un ottima squadra di Champions League come lo Shakhtar. Il 3-0 è un grande risultato a livello europeo e noi siamo felici sia per la vittoria che per la prestazione di squadra. Siamo stati bravi nei duelli e in ogni momento della gara. Vogliamo continuare su questa strada".

"La Champions League è speciale, tutti i calciatori vorrebbero giocare in questa competizione. Siamo felici di farne parte e adesso vogliamo mantenere questo spirito e continuare a lottare in ogni singola partita. Dobbiamo farlo anche in campionato, non solo in Europa"."Abbiamo un parco attaccanti fortissimo, grandi giocatori con caratteristiche diverse. Ciascuno vuole giocare per dimostrare le proprie qualità. Poter scendere in campo con giocatori del genere per me è bellissimo: mi aiutano a diventare un calciatore migliore".

"Non so se la percezione della gente su di me è cambiata, io cerco solo di migliorare e diventare più forte ogni giorno. Questo per me è la cosa più importante. E poi per ciò che riguarda il lavoro duro al quotidiano, il mio carattere e gli obiettivi sono rimasto la stessa persona di prima".