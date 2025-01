Atalanta-Napoli, le pagelle di CM: Retegui non basta, Lukaku gol scudetto. Anguissa meglio di Ederson

Getty Images

inusuale per lui subire due gol nel giro di 13 minuti, anche se sono due perle imparabili. Poi si prende anche il terzo, di certo più ravvicinato.a sinistra della difesa frena Di Lorenzo, gara di sacrificio, ci prova ma non ci arriva sul 3-2.: arrivava da prove opache, ma appena vede Lukaku si accende e come all’andata mette in campo una prova maiuscola. Peccato che l'unica volta che lo lascia solo l'attaccante castiga lui e tutta la squadra. Diffidato, si fa ammonire e salterà la gara col Como.

con la benda sopra l’occhio vede nero ma non Neres, che un paio di volte scappa via e innesca azioni da gol: ha corsa e velocità, dalla destra piovono cross, cresce anche in fase difensivacorre in aiuto di Djimsiti per coprire su Neres, ci rimette anche un ginocchio ma stoicamente resta in campobasta un duello perso con Anguissa per sancire la disfatta dell’Atalanta, poco preciso nei lanci da fuori. Nella ripresa cala ed è più lento di Anguissa.crossa dalla sinistra, pennella palloni velenosi ma poi soffre la stanchezza e prende anche il giallo.

il più atteso dal primo minuto, ma quello che si vede meno, perde la magia della ripresa.: implacabile, è tornato per segnare, sono già 14 in Serie A, e Scamacca guarda dalla tribuna.: qualche dribbling lo ripropone, ma si ferma lì nel primo tempo; lo trasforma nella ripresa seminando tre partenopei. Ne servono di più di queste magie.per meritocrazia lancia in campo i migliori del match con la Juve, la sua Dea domina ma quando scopre che deve rifare tutto daccapo si lascia andare nella gara più importante. Riesce poi a recuperare terreno e risultato, ma ancora una volta sono i dettagli a condannarla.

non può nulla sul mancino di Retegui, poi Lookman fa tutto da solo. Pronto su De Ketelaere.punge dalle parti di Scalvini, tiene in movimento i nerazzurri e li fa sudare.: ci mette un po’ a carburare ma quando lo fa offre spunti interessanti: prima del gol si francobolla a Retegui, poi torna a limitarlo. Ha energia da vendere.alza il ritmo col passare dei minuti, aumenta la velocità nel momento in cui i compagni hanno più bisogno di lui.vince il duello più importante con Ederson, e per ben due volte; cinico.

fa sudare de Roon, ma anche lui perde le energie: mai banale nelle sue intuizioni, ha il merito di ribaltare la gara con un bel golsegna il suo gol più bello e più pesante, riaprendo la gara e facendo reagire la squadra.non c’è verso, con Hien la partita sembra persa come all’andata, nel primo tempo non riesce a impensierire lo svedese ma nel clou del match alza la testa, svetta e segna un gol pesantissimo in chiave scudetto.: tra i più velenosi, inganna Djimsiti e scappa via, intuisce quando servire i compagni al momento giusto.

sa cosa aspettarsi dall’Atalanta e aspetta paziente la reazione dei suoi, che arriva al momento giusto. I cambi danno freschezza.