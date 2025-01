Atalanta-Napoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

sabato alle 20.45. La squadra di mister Gasperini cerca ancora la sua prima vittoria del 2025, reduce dall'eliminazione in Supercoppa e con un solo punto raccolto nelle ultime tre gare di Serie A. Se dovesse riuscire nell'impresa di battere una secondo volta i partenopei, dopo il secco 3-0 del Maradona all'andata, si porterebbe a -1 dalla vetta e dalla capolista, reinserendosi nella corsa al titolo. Il Napoli invece vuole continuare la striscia positiva per conservare la vetta:

Partita: Atalanta-Napoli

Data: sabato 18 gennaio 2025

Orario: 20:45

Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Streaming: DAZN, SkyGo, NOW

che si è già ripreso dalla lieve contusione al ginocchio, ma deve fare a meno di. Spera di riavere last minute Cuadrado. Potrebbero partire titolari i subentrati che hanno fatto molto bene con la Juve comeIl tecnico Conte dovrà invece giocare senza Buongiorno eIn difesa confermato Juan Jesus, mentre rientrerà Olivera, ormai totalmente recuperato.

Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; Retegui, Lookman. All. Gasperini.Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.La partita sarà trasmessa in diretta da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre trasmessa in diretta tv anche da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, la gara sarà visibile tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

- Attraverso DAZN e il servizio di Sky, Sky go, si potrà assistere alla gara, anche su smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Un'altra opzione è NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.La telecronaca del match sarà a cura, per Dazn, di Edoardo Testoni e Valon Behrami, mentre per Sky sarà affidata ad Andrea Marinozzi e Massimo Gobbi.