Atalanta, operazione al tendine riuscita per Kossounou: i tempi di recupero

Getty Images

Operazione riuscita perche, venerdì 17 gennaio, si è sottoposto all'intervento chirurgico in seguito alla lesione del tendine dell'adduttore della coscia destra. Il difensore dell'ha già iniziato l'iter di recupero per rientrare a disposizione diAtalanta BC comunica che Odilon Kossounou nella giornata di ieri, venerdì 17 gennaio, è stato sottoposto a intervento chirurgico per risolvere la lesione tendinea dell’adduttore destro.L'intervento, eseguito dall'equipe del Dott. Ramon Cugat Betomeu presso l’ Hospital Quironsalud di Barcellona, è perfettamente riuscito.

Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo impostato da protocollo".Stando alle ultime da Bergamo,dovrebbe tornare in campo nel giro dirientrando, quindi, intorno alla metà di aprile, quando la dea potrebbe ancora essere impegnata nel