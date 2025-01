Atalanta-Napoli pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Napoli vince + Gol Sì

Pronostico Atalanta-Napoli: confronto quote e il parere dei bookies

A mio avviso, l'Atalanta vincerà il match. Il gioco della 'Dea', con la sua intensità e organizzazione, sembra essere tra quelli che mettono maggiormente in difficoltà il Napoli in questa stagione. Questo è stato già evidente all'andata, quando i bergamaschi si imposero con un netto 0-3, dimostrando la loro superiorità tattica e fisica. Andrea Stefanetti

Nella 21^ giornata di Serie A è previsto il big match d'alta classifica tra Atalanta e Napoli. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 20.45 di sabato 18 gennaio. Prima di visionare il mio pronostico e il parere dei bookies sul possibile risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Atalanta-Napoli di diversi operatori:La 'Dea' arriva a questa sfida dopo il pareggio conquistato contro la Juventus in occasione del recupero del 19° turno. Il Napoli invece, nell'ultima sfida, si è imposto 2-0 contro il Verona.La squadra bergamasca, nonostante i numerosi impegni ravvicinati e alcune assenze importanti, punta a ripetere il successo dell'andata, quando si impose con un netto 0-3 sul Napoli. I partenopei, però, cercano il riscatto dopo quella sconfitta e potranno contare su una rosa più fresca e su una maggiore possibilità di rotazione

Quale sarà il risultato esatto di Atalanta-Napoli? Il parere dei bookies

L'Atalanta è, dopo l'Inter, la squadra più prolifica in Serie A con 44 gol segnati. Inoltre, i bergamaschi sono secondi anche per occasioni da gol create, con una media di 3,90 a partita. Di contro, il Napoli vanta la miglior difesa del campionato, con soli 12 gol subiti, ed è la squadra che concede meno occasioni agli avversari, appena 1,1 a partita. Da evidenziare anche la solidità difensiva della squadra di Conte, che ha mantenuto la porta inviolata per 309 minuti consecutivi (esclusi i recuperi).. Le migliori quote per questo risultato sono offerte da Sisal e Quigioco a 10, leggermente superiori rispetto a Betsson, fermo a 9.75.

Atalanta Napoli: i precedenti

Atalanta-Napoli: le probabili formazioni

La storia dice che, tra Atalanta e Napoli, ci sono stati 107 precedenti in Serie A, con una prevalenza dei partenopei per 48 vittorie a 14, mentre 28 sono stati i pareggi. L’ultimo incontro, a novembre 2024, è terminato 0-3 in favore dell’Atalanta

Ecco le probabili scelte di Gasperini e Conte in vista della sfida valida per il 22° turno di Serie A:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Neres; Lukaku.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La sfida di Bergamo tra Atalanta e Napoli sarà disponibile anche su Sky che ha acquistato i diritti tv per tre match di ogni turno in co-esclusiva con DAZN. Gli abbonati potranno seguirla su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).