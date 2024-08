Getty

Atalanta, perché Koopmeiners non è stato convocato

20 minuti fa



Teun Koopmeiners non farà parte della rosa dell'Atalanta in vista della prima giornata di campionato (dove la formazione di Gian Piero Gasperini affronterà, allo stadio Via del Mare, il Lecce per l’esordio stagionale in Serie A): l'olandese non è stato convocato dall'allenatore della Dea per il debutto stagionale in Serie A. Un'indicazione chiara e precisa di come il suo futuro sia diretto a Torino, direzione Juventus.



Il direttore dell'area sportiva Cristiano Giuntoli ha compiuto il passo decisivo, andando incontro alle richieste economiche dell’Atalanta. Il club bergamasco ha fissato il prezzo del trasferimento a titolo definitivo a 60 milioni di euro, una cifra importante alla quale la Vecchia Signora si è avvicinata man mano: l’ultima proposta è stata di 59 milioni di euro complessivi, di cui 7 di bonus e 52 di parte fissa. La sensazione è che questa accelerata, arrivata negli scorsi giorni, possa essere sufficiente a mettere la parola fine alla telenovela Koopmeiners, che ha – a più riprese – chiesto la cessione verso Torino. Koopmeiners, in sostanza, non è stato convocato per motivi di mercato e per porre la parola fine e arrivare alla fumata bianca nella trattativa con la Vecchia Signora.